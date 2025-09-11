Mersin’in Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde yer alan Yumuktepe Höyüğünde arkeolojik kazılar devam ediyor. Mersin Valisi Atilla Toros, kazı alanında incelemelerde bulundu.

Mersin ve çevresinin 9 bin yıllık tarihine tanıklık eden höyükte çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Toros, Neolitik Dönemden günümüze kadar kesintisiz yerleşim görmüş olan Yumuktepe’nin tarihi önemine dikkat çekti.

Yaklaşık 9 bin yıllık geçmişe sahip olan höyük, Neolitik Dönemden günümüze kesintisiz yerleşim görmüş bölgedeki arkeolojik çalışmalara ev sahipliği yapıyor. Eski çağlarda Pitura adıyla bilinen Yumuktepe, 300 metre çapında ve 23 metre yüksekliğinde arkeolojik tabakalardan oluşuyor. Kilikya’nın en büyük höyüklerinden biri olan Yumuktepe, Doğu Akdeniz’de gün ışığına çıkarılan ilk Neolitik yerleşimler arasında yer alıyor.

Yapılan botanik incelemeler, bölgenin Neolitik dönemde buğday ıslah merkezi olduğunu ortaya koyarken, arkeobotanik analizler zeytinin anavatanı hakkında önemli bilgiler sunuyor.