Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocaklarında gerçekleştirilen patlatmalar, bölge halkı ve çevre açısından ciddi endişelere yol açtı.

MUĞLA (İGFA) -Gürültü, yoğun toz bulutu ve çevresel tahribat nedeniyle vatandaşlar, özellikle turizm açısından büyük öneme sahip Akyaka ve Kadın Azmağı’nın zarar görebileceği uyarısında bulundu.

Patlatmalar sonucu oluşan yoğun toz, Gökova ilçe merkezini adeta sisle kapladı. Bölge sakinleri, hem yaşam kalitesinin düştüğünü hem de doğanın zarar gördüğünü belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Vatandaşlar, özel koruma statüsüne sahip Kadın Azmağı’nın ve Akyaka’nın turizm potansiyelinin bu faaliyetlerden olumsuz etkileneceğini ifade etti. Doğal güzelliklerin korunması gerektiğini vurgulayan bölge halkı, taş ocağı patlatmalarına karşı tepkilerini dile getirdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNCELEME BAŞLATTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taş ocaklarında inceleme ve tespit çalışmaları başlattı. Yapılan açıklamada, patlatmaların çevre ve insan sağlığına olası etkilerinin göz ardı edilemeyeceği vurgulandı. Hukuki sürecin başlatılacağı belirtilirken, ilgili kurumlara resmi başvuruların yapılacağı duyuruldu.

RESMİ BAŞVURU HAZIRLIĞI

Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm kurumlara resmi bildirimde bulunarak, taş ocağı faaliyetlerinin denetlenmesini talep edecek.

Muğla’nın doğal mirasını koruma adına atılan bu adım, hem çevre duyarlılığı hem de turizm değerlerinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.