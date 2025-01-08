Aydın’ın Köşk ilçesinde yüksekten düşme sonucu ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alınan şahıs 8 aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Köşk ilçesinde 13 Mayıs Pazartesi günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın çatısından düşen Sabri Ünver (50) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ünver, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Ünver 8 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Köşk Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ünver’in kardeşi, evli ve 3 çocuk babası olan Ünver’in cenazesinin bugün defnedileceği öğrenildi.