Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyünde yaşayan Beşer ailesinin hibe ettiği arsaya yapılan okula, 8 yılın ardından ’Mahir Beşer’ ismi verildi.

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyünde yaşayan Beşer ailesi, köylerine okul yapılması için 8 yıl önce arsalarını hibe etti. Kısa sürede tamamlanan okul eğitim öğretime açılırken, okula baba Mahir Beşer isminin verilmesi için ailenin girişimleri sonuçsuz kaldı. Köyde 24 yıl muhtarlık yapan Pervizhan Beşer, durumu Hakkari Valisi Ali Çelik’le paylaştı. Vali Çelik’in talimatıyla 8 senenin ardından Beşer ailesinin vefat eden babalarının ismi okula verildi. Okula gelen Beşer ailesi, yeni tabelayı asarak öğrencilere ikramlarda bulundu.

“Ailece çok mutluyuz, okulumuza babamızın ismi verildi”

Babalarının isminin 8 sene boyunca okula verilmesi için girişimlerde bulunduklarını belirten Pervizhan Beşer, “Ben burada 24 yıl boyunca muhtarlık yaptım. Köyümüz çok mağdurdu, herkes eskiden 5. sınıfa kadar çocuklarını okula gönderirdi ve maddi durumları olmadığı için okutmuyorlardı. Beşer ailesi olarak bunun önüne geçmek için ailemle görüşerek babamın tarlası olan 3 bin 500 metrekareyi Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe ettik. Köye ilkokulun yanında ortaokul da kazandırdık. Bunu verirken de özellikle babamızın isminin okula verilmesini istedik. 8 sene boyunca ismi verilmedi. Sağ olsun hak, hukuk ve adetten anlayan Hakkari Valisi Ali Çelik’in talimatlarıyla okumuza babamızın ismi verildi. Biz de ailece okula gelerek babamızın isminin yazılı olduğu tabelayı okula astık. Bugün çok mutluyuz. Beşer ailesi olarak başta Hakkari Valisi Ali Çelik ve Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz’a çok teşekkür ederiz. Allah onlardan razı olsun” dedi.