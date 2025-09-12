Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uygulamada trafikten genel asayişe kapsamlı kontroller yapıldı.

Yozgat kent merkezi ve 13 ilçede eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Bozok-46 uygulamasına 72 ekip ve 214 personel katıldı. Bin 756 kişi ve 511 araç sorgulandı. Öte yandan 88 umuma açık iş yeri, 13 metruk bina ve 44 park bahçe kontrol edildi.

Uygulamada suç ve suç unsuru olabilecek herhangi bir şeye rastlanılmazken 32 araç sürücüsüne trafik cezasını içeren işlem uygulandı.