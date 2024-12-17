Yozgat denilince akıllara gelen ilk yiyeceklerden olan kömbe, yıllardır kalabalık sofralarda tercih ediliyor.

Değirmenci kömbesi olarak da bilinen bu lezzetli hamur işinin yapımında un, karbonat, şeker, yoğurt ve sıvıyağ kullanılıyor. Yozgat kömbesini başka şehirlerde yapılan kömbeden ayıran özelliği ise geleneksel tarifi ile mayasız şekilde yapılmasından kaynaklanıyor. Eski senelerde çavdar veya arpa unuyla yapılan bu çörek, bütün malzemelerinin karıştırılmasının ardından şekil veriliyor. Daha sonra fırına verilen kömbe, orijinal lezzetiyle damaklarda geleneksel izler bırakıyor. Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Aşağıcumafakılı Köyü’nde yaşayan İpek Uyar, kömbenin geleneksel kültürdeki yerinden söz etti. 65 yaşındaki Uyar, kömbenin köylerinin geleneği olduğunu ve çocukluğundan beri bu yöresel hamur işini tükettiğini söyledi.

“Kalabalık sofralarda yenildiğinde daha güzel oluyor”

Ailelerin bir araya geldiği zamanlarda kömbe yapıldığını belirten Uyar, “Çocuklarımızla, eşimiz dostumuzla yiyoruz. Babaannemin dedemin zamanlarından beri yapılır. Onlardan gördük biz de öğrendik. Eskiden sacda yapılırdı. Şimdi soğuk olduğu için sac kurması zor olduğundan sobada pişirdim. Kalabalık sofralarda yemesi daha güzel oluyor” dedi.

“Kömbe, eskiden su değirmeninde yapılırmış”

Komşuların toplanarak kömbe yaptığını söyleyen Uyar “Eş dost su değirmeninde birikir, kömbe yapar yermiş. Hem sohbet eder hem sofra kurarmış. Su değirmeninde yapılan kömbenin daha tatlı olduğunu söylerdi büyüklerimiz. Gelinlerime, torunlarıma ben de öğretiyorum. Kömbenin dikkat etmek gereken yeri gayet katı yoğurmak gerekir. Kömbe hiç bayatlamaz. İster çayın yanında ister kahvenin yanında yersin. Serin yerde saklayınca bozulmadan bir ay durur” şeklinde konuştu.