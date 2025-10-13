Antalya’da yolun karşısına geçen kadın, çöp topladıktan sonra hareket eden belediyeye ait kamyonun altında kalarak yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi Muaamer Aksoy Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan çöp konteynerlerini boşaltmakta olan Kepez Belediyesi’ne ait Süleyman K. idaresindeki 07 BBR 469 plakalı çöp kamyonu hareket ettiği sırada, iddiaya göre kör noktada kalan ve torununu okuldan almak için yolun karşısına geçmekte olan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ismi öğrenilemeyen kadın, çöp kamyonunun altına sürüklenirken, kolu tekerin altında kaldı.

İtfaiye kamyonun altından çıkardı

Acı içinde kıvranan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarıyla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı kurtarma ekibinin yanı sıra, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Verilen adrese gelen itfaiye ekipleri kolu kamyonun tekeri altında kalan kadını bulunduğu yerden çıkardı. Kolundan ciddi şekilde yaralanan kadın 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.