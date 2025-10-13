Romanya’da düzenlenen U15 Grekoromen Balkan Güreş Şampiyonasında 44 kiloda mindere çıkan Şanlıurfalı Mehmet Esat Dedeoğlu rakiplerini bir bir devirerek Balkan Şampiyonu oldu. Altın Madalyanın sahibi olan Dedeoğlu, memleketi Şanlıurfa’da şampiyonlar gibi karşılandı. Dedeoğlu, hedefinin Avrupa Şampiyonası olduğunu söyledi.

Romanya’da düzenlenen ve 12 ülkeden çok sayıda sporcunun katıldığı U15 Grekoromen Balkan Güreş Şampiyonası kıyasıya rekabetle son buldu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü Sporcusu Milli Güreşçi Mehmet Esat Dedeoğlu, minderde rakiplerini nakavt ederek altın madalyanın sahibi oldu. Minderde üstün bir performans sergileyerek Şanlıurfalıların gururu olan Dedeoğlu, yurda döndü. Memleketi Şanlıurfa’ya gelen Dedeoğlu’nu Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı yöneticileri, ailesi ve arkadaşları tarafından coşkulu bir şekilde karşıladı. GAP Havalimanına inen Dedeoğlu, ailesi ve arkadaşlarına sarılarak hasret giderdi. Minderde rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olduğunu ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bireysel Spor Kulübü Sporcusu Milli Güreşçi Mehmet Esat Dedeoğlu, yarışmaların çok güzel geçtiğini söyledi.

Güreş Antrenörü Yılmaz Avcı ise "Esat çeşitli dereceler aldıktan sonra Milli Takıma seçildi. Orada da Balkan Şampiyonasına Romanya’ya gitti. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etti. Gururluyuz, bir Balkan şampiyonu çıkardık" dedi.