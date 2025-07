Mersin’in Tarsus ilçesinde yol çökmesinden dolayı evler yıkılma tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Tarsus Belediyesi’nin sadece gelip fotoğraf çektiğini belirten vatandaşlar, itfaiyeni de şeritle önlem aldığını söyledi.

İlçeye bağlı Yeni Ömerli Mahallesi 4102 sokakta yolun çökmesinden dolayı vatandaşlar, evlerin kayması ve çatlamasından dolayı tedirginlik yaşamaya başladı. Tarsus Belediyesinin biran önce kalıcı çözüm bulunmasını talep eden vatandaşlar, tedirginlik yaşadıklarını anlattı. İtfaiye ekipleri, sokağı şeritle kapatırken, Tarsus Belediyesinden gelen ekiplerinde sadece fotoğraf çekerek bölgeden ayrıldığı ileri sürüldü.

Yolun devamlı çöktüğünü kalıcı çözüm istediklerini belirten çevre esnaflarından Çağlayan Çağlayan, şeritlerle önlem alınamayacağını dile getirdi. Çağlayan, "Yıllardır bu şekilde, ben burada esnafım. Bu yol sürekli çöküyor, altı boş, eski adliye arkasından su kanalı tarzından yol geliyor ama buraya kamerayla baktıklarında baca tarzından altı bomboş çıkıyor. Bu şeritlerle önlem alınmaz her an her şeye olabilir, yavaş yavaş kayıyor. Boşuna bu şeritleri koydular. Elektrik panosu var, çok sayıda işyeri var, yük indiriyorlar "dedi.

Yine aynı sokakta esnaf olan Yunus Aksay ise "Burası çöktü. Bir gün buraya araçlar çökecek, buranın yapılmasını istiyoruz. Tarsus Belediyesini çağırdık, geldiler, baktılar, gittiler. ‘Döneceğiz yapacağız’ dediler. Buraya şerit çekip gittiler. ‘Döneceğiz’ dediler artık ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

Esnafın araçla yüklerini getirdiklerini, korkudan kimsenin bu sokaktan geçemediğini dikkat çeken Davut Akar da, "Daha önce beton döktüler, öyle geçici beton döktüler. Kazıp yapmaları lazım. Burada yüklü araçlar geçiyor. Korkudan kendi aracımızı getiremiyoruz" ifadelerini kullandı.