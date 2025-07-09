Özellikle son birkaç yıldır sıklıkla yanan Mersin’in Silifke İlçesinde ki Göksu Deltasına dikkat çekmek amacı ile "Göksu Deltası’nın Çığlığı" adı altında panel düzenlendi.

Moderatörlüğünü Av. Ayşe Doğan’ın yaptığı panele konuşmacı olarak Doç. Dr. Ortaç Onmuş ve Şehir Plancısı, Silifke Kent konseyi Başkanı Yasemel Çetin katıldı.Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı’ndan Doç. Dr. Ortaç Onmuş, Göksu Deltasının dünyada önemli sulak alanlar arasında yer aldığını, bu nedenle de Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alındığını belirtti.Onmuş "Göksu Deltası’nda çok fazla nesil tükenmekte olan bitki ve canlı yaşamaktadır. Delta, dünyanın en önemli kuş göç yolları arasında yer almaktadır. Göksu Deltasındaki sazlık, birçok göçmen kuş açısından önemli bir sulak alan. 400’e yakın kuş türüne ev sahipliği yapan bu delta aynı zamanda Akdeniz’de yaşayan iki kaplumbağa türü olan Caretta Caretta ve Chelonia Mydas’in halen yumurtalarını bıraktığı nadir bölgelerden biri olmakla birlikte, yumuşak kabuklu Nil Kaplumbağasının da yuvalama alanlarından. Böylesine önemli bir deltanın ivedi olarak korunması ve bölgede yaşanan tüm canlıların ne durumda olduğu kayıt altına alınmalıdır. Son dönemlerde bölgede yaşanan yangınlar sadece Göksu Deltasına değil insanlarımıza, yaşadığımız çevreye, gelecek kuşaklara bırakmayı arzu ettiğimiz doğal güzelliklere de ciddi zararlar vermektedir. Bunun için kararlı ve katı önlemler alınmalıdır" dedi.

"Bölgeye kuş gözetleme kuleleri gibi yangın kuleleri yapılmalı"

Silifke Kent Konseyi Başkanı Yasemel Çetin ise, "Göksu Deltası bölgenin can damarını oluşturan sulak alanıdır. Ancak bölgenin sıcak ve aşırı rüzgarlarla karşı karşıya kalmasının yanında insanlarımızın da duyarsızlığı nedeni ile kaçınılmaz ve sonu üzüntü ile biten sonuçlarla karşılaşmaktayız. Bölgenin acilen korunması için yapılması gereken eylemler harekete geçirilmelidir. Geçmişte olduğu gibi bölgeye kuş gözetleme kuleleri gibi yangın kuleleri yapılmalı, sürekli olarak bölgede görevli insanlar bulundurulmalıdır. Yetkili ve ilgili insanların dışında bölgeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınmalıdır. Göksu Deltası sadece biz insanların değil, buruda yaşanan tüm canlılara ait bir yaşam alanıdır. Her canlının yaşaması da insanın doğal bir şekilde yaşamasında etken olduğu asla unutulmamalıdır. Göllerde balıklar ve çeşitli canlılar hayatlarını idame ettirirken, suyun üstünde göçmen kuşların yanı sıra bölgemize özgü saz horozları, çeşitli ördek ve kuş türleri bulunmaktadır. Kaplumbağa ve diğer canlı türlerini buradan saymakla bitirmemiz mümkün değil"ifadelerini kullandı.

Moderatör Ayşe Doğan’da Göksu Deltası’nın korunması gerektiğine değinerek yangınlarda, yasa dışı yapılaşmaya kadar her alanda mücadele verilmesi gerektiğini söyledi.

Panele, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner’in yanı sıra STK Temsilcileri, çevre dernekleri üyeleri, bölgedeki mahallelerin muhtarları katıldı.