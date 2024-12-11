Afyonkarahisar’da bir tırın dorsesinden yola düşen tonlarca ağırlığındaki mermer bloğu sürücüler zor anlar yaşattı.

Olay, ANS Köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Organize Sanayi Bölgesindeki bir mermer fabrikasından tıra yüklenen mermer bloğu bilinmeyen bir sebepten ötürü aracın dorsesinden yola düştü. Olay esnasında yolun boş olması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. Sürücülerin zor anlar yaşadığı olayda bölge giden polis ekipleri ise karayolunun bir şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Ekipler düşen mermer bloğunun yoldan kaldırılması ise çalışmalarını sürdürüyor.