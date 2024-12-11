Samsun’un Atakum Belediyesi tarafından Kent Lokantası açıldı. Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, "Kent lokantası açmanın gururunu yaşıyoruz. Özel sektöre rakip değiliz. Bu hizmet lokantadan yemek yiyemeyen kişileredir" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nin giriş katında hizmete açılan "Kent Lokantası Matasyon" ilk günden yoğun ilgi gördü. Farklı çeşitlerde yemeklerin bulunduğu lokantada her gün 1 öğün yemek çıkacak. 3 çeşit yemeğin fiyatının 60 TL olduğu lokantada vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Türkel, lokantayı açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Her şeyi kendimiz ürettik"

Başkan Türkel, yaptığı açıklamada, "Günümüzde birinci sorunumuzun ekonomi olduğu gerçeği var. Seçim öncesinde bir anket sonucunda çalışmaya başladık. Birinci olarak Atakum halkının başlıca sorunu ekonomi oldu. Sonrasında yol ve temizlik gibi şikayetler vardı. Tabii ki belediyelerin başlıca görevleri yol yapmak, kaldırım yapmak, kenti temiz tutmak ve yaşanabilir bir kent oluşturmaktır. Bugünkü şartlarda halkımıza dokunmak gerekiyor. Biz de Atakum’a armağan olsun diyoruz. Kent Lokantası açmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul’da 2019’da Ekrem Başkanımızın düğmeye basmasıyla Türkiye’de herkesin hoşuna giden bir proje oldu. Özel sektöre rakip değiliz. Asla olmayacağız. Belirli saatler arasında çalışacak. Bu hizmet lokantadan yemek yiyemeyen kişileredir. Bugün birincisini açtık. Bizler arkadaşlarımızla çalışmalar yapıyoruz. 1 ay içerisinde dördüncüyü, beşinciyi açmayı hedefliyoruz. Dışardan hizmet almadık. Masamızı, sandalyemizi her şeyimiz kendimiz ürettik. Herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.