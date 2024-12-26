Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, zeytincilik faaliyetlerinden dolayı Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksek Okulu yönetimi ve öğrencilerini tebrik etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Edremit MYO yönetimini, emeği geçen hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ederiz. Üniversitelerimizin bulundukları bölgelerin ihtiyaçları, sahip oldukları potansiyel ve kapasiteyi göz önüne alarak bölgesel kalkınmanın sağlanmasında öncü, yönlendirici ve aktif rol oynamalarına büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizin gelecekte rekabet avantajını ellerinde tutabilmeleri için dijital becerilerin yanında yeşil becerilere de sahip olmasını istiyoruz. Bunun güzel bir örneğini Balıkesir Üniversitesi’nde de görüyoruz. Bölgesinin öne çıkan sektörü zeytincilik alanında eğitim verilen üniversitede öğrenciler hem öğreniyor hem de üretiyorlar. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı, aile mesleği zeytinciliği üniversitelerinden elde ettikleri tarım teknolojisi ile daha da geliştiriyorlar. Hocalarıyla birlikte üretimin her aşamasında bizzat yer alan öğrencilerimiz, atölyelerde zeytin, zeytinyağı, zeytinyağı sabunu üretiyor ve bu ürünleri ticarileştirerek bölge ekonomisine destek oluyor" dedi.