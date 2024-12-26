Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te özel bir hastanenin açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye-Kuzey Makedonya İş Forumu’na katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’e gelen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, SantePlus Hastanesi’nin açılış törenine katıldı. Hastanenin açılışını gerçekleştiren Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık turizmi ve ticaretimizin gelişimine katkı sağlayacak bu değerli yatırımın, iki ülke arasındaki iş birliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle, emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve hayırlı olmasını diliyorum” ifadesini kullandı.