Malatya Büyükşehir Belediyesi, sınav maratonundaki öğrencileri yalnız bırakmıyor.MALATYA (İGFA) - Geçtiğimiz hafta LGS öncesi öğrencileri için moral pikniği düzenleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi, bu hafta da 21 ve 22 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenciler için moral ve motivasyon etkinliği düzenledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kernek Vahap Küçük Külliyesi ve Salköprü Semt Konağı’nda eğitim gören yaklaşık 430 YKS öğrencisi, sınav hazırlıklarını tamamlarken, hafta sonu yapılacak sınav öncesi düzenlenen etkinlikte streslerini attı. Etkinlik, Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü koordinesinde yapıldı. Programa Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mükremin Yağbasan, ilgili şube müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kernek Külliyesi’nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler müzik dinletisi eşliğinde keyifli anlar yaşarken, çeşitli ikramlar da sunuldu.