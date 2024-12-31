Afyonkarahisar’da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde 1800’e yakın emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağı belirtildi.

112 Acil Çağrı Merkezi’nin birimleri ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret eden Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Yiğitbaşı, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde düzenlediği toplantıda vatandaşların huzurla yeni yıla girmesi için kolluk ve sağlık birimlerince gerekli tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Kolluk birimlerinin hafta sonundan itibaren tedbirleri uygulamaya başladığını kaydeden Vali Yiğitbaşı, yoğunluk ve hareketliliğin artacağı yılbaşı gecesi, daha yoğun tedbirler alınacağını duyurdu.

Vali Yiğitbaşı, şehirdeki hareketliliğin takip edildiği Afyonkarahisar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Komuta Kontrol Merkezi’nde de kameralardan aktarılan görüntüleri izleyerek bilgiler aldı.

“24 saat esasına göre görev yapılacak”

Yılın son gecesinin huzur içinde geçmesi için tüm paydaş kurumlar olarak tedbir aldıklarını söyleyen Vali Yiğitbaşı, “İl genelinde yılbaşı gecesi emniyet bölgesinde 24 saat esasına dayalı olarak 415 trafik ve diğer birimler ve 28 motorize ekip olmak üzere toplam bin 801 personel görev başında olacak. Ekiplerimize 3 hava aracı ve 6 dedektör köpek te eşlik edecek. Jandarma bölgesinde ise 24 saatine esasına göre umuma açık yerlerin kontrolleri, 41 noktada yol kontrol ve arama faaliyetleri icra edilecek. Toplam 953 personel görev yapacak. Sağlık birimlerimiz ve hastanelerde de personellerimiz vatandaşlarımız için görev başında olacaklar. Amacımız en güvenli şehirlerden olan ve bu durumun TÜİK verilerine de yansıdığı Afyonkarahisar’da vatandaşlarımızın huzur, sükunet ve güvenlik içerisinde yeni yılı karşılamalarıdır” dedi.

Vatandaşların yeni yılını da kutlayan Vali Yiğitbaşı, asayiş, güven ve huzur içerisinde güzel bir yıl diledi.