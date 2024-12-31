TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Galata Köprüsü’nde “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenecek olan yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada vatandaşlara toplanma çağrısında bulundu.

TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, Galata Köprüsü’nde “Dünyayı Uyandırıyoruz”, “Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa” ve “Bir Güneş Doğuyor” sloganlarıyla düzenlenecek olan yürüyüş öncesi basın mensuplarına konuştu. Galata Köprüsü’nde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Beşinci, hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Artık vatandaşlarımızı bekliyoruz. Şu anda soykırım tüm vahşetiyle devam ediyor. Her gün yeni kötü haberler almaya devam ediyoruz. En son 6 bebeğimiz donarak ölmüş vaziyette. Açlık susuzluk savaşın diğer boyutu. Biz oradaki mazlum ve mağdurun sesi olmak için insan olmamızın gereği olarak, anne olarak, baba olarak vatandaşlarımızı bu anlamlı eyleme bekliyoruz. Ulaşım noktasında Yenikapı’ya araçlarını park edip oradaki ring seferlerle Galata Köprüsü’ne ulaşabilirler. Onun dışında tramvay, metro, Marmaray bütün buradaki toplu ulaşımın hepsini kullanarak yine buraya gelebilirler. Önemli olan burada yeni yıla girerken yeni yılın ilk mesajını Türkiye’den güçlü bir şekilde vermek. O İsrail askerinin yüreğine korku düşürürken Filistin’de bu mücadeleyi veren vatandaşlara cesaret, ümit ve umut olmak bu eylemin en anlamlı tarafı olacaktır. Aynı zamanda da biz ne yaptık sorusunun cevabı için bizler bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Çok ciddi katılım bekliyoruz. Bu süreçte çok ciddi telefonlar aldık. Biz bunun dünyanın farklı yerlerinde yapmak istiyoruz diyenler oldu. İnşallah onlara da buradan çıkacak mesajla birlikte vesile olacağız. Yarın konuşmalar olacak, bütün Filistin halkının sesini duyuracağız" dedi.