DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde Yığılca arısı halk elinde koruma alt projesi çerçevesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Entegre Projesi’ kapsamında geliştirilen Yığılca Arısı Halk Elinde Koruma Alt Projesi çerçevesinde Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü proje uzmanları Veteriner Hekim Usame Şimşek ve Ziraat Mühendisi Ahmet Okumuş, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, birlik başkanları ile çok sayıda arıcı katıldı. Programda, projeye dahil olacak yetiştiricilere sağlanacak destek miktarları, projenin genel amaçları ve uygulanacak faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ardından saha çalışmaları kapsamında arıcıların arılıkları yerinde ziyaret edilerek değerlendirmelerde bulunuldu.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması projesi, ilimiz açısından büyük önem taşıyan ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını hedefleyen stratejik bir çalışmadır. Ülkemiz için önemli bir gen kaynağı olan Yığılca Bal Arısı’nın korunması ve sürdürülebilir biçimde kullanılması bu projenin temel hedefidir" ifadelerine yer verildi.

Düzce’de arıcılığın katkısı büyük

Düzce’de 797 işletmede toplam 53 bin 541 adet arılı kovan bulunmakta olup, yıllık ortalama 466 ton bal ve 15,5 ton balmumu üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu üretimle Düzce ekonomisine önemli katkı sağlanırken, 11 işletmede yıllık 19 bin 200 adet ana arı üretimi ile arıcıların damızlık ana arı ihtiyacı da karşılanmaktadır.

Yeni hayvancılık destekleme modeli çerçevesinde 2024 yılı itibarıyla arıcılara kovan başına 100 TL temel destek sağlanmakta, aile işletmeleri için +40 TL, işletme sahibi kadın veya genç ise +40 TL, tarımsal amaçlı örgüt üyeleri için +40 TL, gezginci arıcılık yapanlar için +30 TL olmak üzere toplamda 250 TL’ye kadar destekleme ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca, genetik kaynakların korunmasına yönelik projeye dahil olan ve sözleşme imzalayan arıcılara kovan başına 2024 yılı için 325 TL olmak üzere artan oranlarda ilave koruma desteği verilecektir.

Yığılca bal arısı tescilli genetik miras

Morfolojik, biyolojik ve genetik özellikleri ile diğer arı ırklarından ayrılan Yığılca Bal Arısı, 27 Eylül 2017 tarihinde Yığılca ilçesinde oluşturulan 15 kilometre yarıçaplı izole bölgede koruma altına alınmış, 25 Ekim 2022 tarihinde ise Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından resmi olarak tescillenmişti. Yığılca Bal Arısı, Düzce için önemli bir genetik miras niteliği taşımakta. Özellikle Yığılca ana arısı hem ulusal hem uluslararası düzeyde yoğun talep görmekte olup bu talep her geçen gün artmaktadır. Bu doğrultuda, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Düzce Üniversitesi ve Düzce Arı Yetiştiricileri Birliği iş birliğiyle yürütülen çalışmalarla Yığılca bal arısı ekotipinin hijyenik davranış bakımından ıslah ve seleksiyonu sağlanmıştır.

Proje ile bu önemli gen kaynağını koruyarak Yığılca ilçesinin kalkınmasına katkı sağlamayı, kaliteli damızlık materyal üretimini yaygınlaştırmayı ve arıcılık sektörüne sürdürülebilir destek sunmayı hedeflenmekte.