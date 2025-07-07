Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ile Düzce ili Arı Yetiştiricileri Birlik Başkanı Cafer Kaba, Yığılca Arı Islah Merkezinde yürütülen bilimsel çalışmaları yerinde inceledi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Gül tarafından yürütülen ıslah, seleksiyon ve suni tohumlama uygulamaları kapsamında, Yığılca’ya özgü ‘Yığılca Bal Arısı Ekotipi’ üzerine önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Yığılca Arı Ekotipi’nin özellikle hijyen davranışı ve ırksal üstünlük gibi özellikler taşıyan kolonilerinden kaliteli damızlık arı üretimi hedeflenirken, yerli gen kaynaklarının korunması, arıcılıkta verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için uygulamalı çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, Türkiye’de tescillenmiş arı gen kaynaklarının spermlerinin dondurularak gen bankalarında saklanmasına yönelik bilimsel çalışmalar da başlatıldı. Prof. Dr. Aziz Gül’ün teknik desteğiyle Yığılca Arısı’na ait spermler başarıyla dondurularak uzun vadeli genetik koruma altına alınacak.

Söz konusu proje, daha önce başlatılan arıcılıkta genetik materyalin korunması çalışmalarının devamı niteliği taşıyor. Yapılan bu uygulamalarla, Türkiye’nin yerli ve milli arı gen kaynaklarının gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Düzce’de arıcılığa değer katan bu nitelikli çalışmalar, bilimsel temelli ve sürdürülebilir üretimi destekleyerek arıcılık sektöründe kalite ve verimliliği artırmaya devam ediyor.