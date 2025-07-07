Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri kent genelinde yaptığı denetimde hıza ve kasksız motosiklet sürücülerine göz açtırmıyor.

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bölge Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüklerine bağlı trafik ekipleri D100 karayolu ile D655 karayolu üzerinde hızlı araçlara geçit vermiyor. Ekipler tarafından son bir hafta içinde yapılan denetimde 278 sürücüye hız ihlalinden cezai işlem uygulandı. Ayrınca sık sık motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde polis ekipleri 146 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 56 sürücüye kırmızı ışık ihlali, 72 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 44 sürücüye seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmaktan, 41 sürüye alkollü araç kullanmaktan, 12 sürücüye ses ile gürültüden ve 1 sürücüye ise abart egzoz kullanmaktan cezai işlem uyguladı.