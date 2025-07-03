Yeşilyurt Belediye Meclisi, çok sayıda vatandaşın merakla beklediği ‘Geçici Elektrik Aboneliği’ işlemleriyle ilgili önemli bir kararın altına imza attı. Mecliste alınan karar doğrultusunda, 6 Şubat depremlerinden sonra inşa edilen yapılar için geçici elektrik abonelik başvurularının kabul edilmesine karar verildi. Vatandaşlar başvurularını Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğüne yapabilecekler.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ‘asrın felaketi’ büyük depremlerin ardından vatandaşların temel ihtiyaçlarına kalıcı ve güçlü çözümler bulmaya devam eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Nisan 2025 tarihli ve 220 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan ‘Geçici Elektrik Aboneliği’ işlemlerine dair usul ve düzenlemeye ilişkin kararı görüştü ve çok sayıda vatandaşın merakla beklediği kararı resmiyete döktü.

Temmuz Ayı Olağan Toplantısı 1.Birleşiminde Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğünün teklifiyle gündeme gelen ‘Geçici Elektrik Aboneliği’ işlemlerine dair yeni düzenleme, Meclis Üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Buna göre, 6 Şubat depremlerinden sonra inşa edilen yapılar için geçici elektrik aboneliği başvurularının alınmasına karar verildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisince alınan karar doğrultusunda; 06.02.2023 tarihi ile 31.12.2024 yılları arasında yapılmış olan yapılar için 31.12.2025 tarihine kadar Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğüne müracaat edilmesi, müracaat sahibinin, ilgili yönetmenlikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirildiğini taahhüt etmesi istendi.

Yapılacak başvurularda; söz konusu talebe ilişkin olarak doğabilecek tüm hukuki sorumluluğun müracaat sahibine ait olduğu şart koşulurken, abonelik işlemi yapılacak yapının bulunduğu araziye ilişkin tapu kaydı ve/veya kullanım hakkını gösterir belge yada özel mülkiyet haricindeki taşınmazlar için ilgili Yeşilyurt Belediyesinden alınacak kullanım izninin 31.12.2026 tarihine kadar ibraz edilmesi gerektiği de yeni düzenlemede yer aldı.

İstenilen belgelerin belirtilen tarihe kadar tamamlanamaması halinde altyapı hizmetlerinin durdurulabileceği de alınan kararlar arasında. Başvuruları almaya başlayan Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşler Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşlardan evraklarını eksiksiz bir şekilde hazırlamaları ve belirtilen süreye dikkat etmelerini istedi.