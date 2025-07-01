Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi, Harput’un tarihi ve kültürel mirasını yerinde görmek amacıyla anlamlı bir gezi programı düzenledi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği gezide, Harput’un köklü tarihi ve doğal güzellikleri yakından tanıtıldı.

Tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Harput’a düzenlenen gezi kapsamında ilk olarak Harput Kalesi ziyaret edildi. Rehber eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, katılımcılar kalenin tarihçesi hakkında detaylı bilgiler aldı. Program; Harput Basın Müzesi, Arap Baba Türbesi, Ulu Cami ve Harput Musiki Müzesi gibi bölgenin simge yapılarının gezilmesiyle devam etti.

Katılımcılar, tarihi mekanlarda bol bol fotoğraf çekerken; el işi örnekleri, geleneksel mutfak eşyaları, yöresel giysiler ve tarihi belgelerden oluşan sergileri inceleyerek Harput’un kültürel zenginliğine tanıklık etti. Müze panolarında yer alan bilgilendirmeler sayesinde Harput’un tarihsel süreçteki yeri ve kültürel mirası hakkında bilgi sahibi oldular.

Harput’un taş mimarisiyle örülü sokaklarında keyifli vakit geçiren kadınlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilyurt Kent Konseyi yetkilileri ise bu tür kültürel programların, kadınların sosyal hayata daha aktif katılım göstermelerine vesile olduğunu belirterek, toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Gezi, katılımcıların toplu hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.