Eğitim-Bir-Sen tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın başvuru süreci başladı.

Eğitim-Bir-Sen tarafından eğitim süreçlerinin ardındaki emeği en özel karelerle görünür kılmak hedefiyle bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Eğitimden Bir Kare Ulusal Fotoğraf Yarışması’ başvuruları başladı. Yarışma, eğitimin önemine dikkati çekmeyi, eğitim çalışanlarının fedakarlıklarını görünür kılmayı ve eğitimcilerin çarpıcı hikayelerini fotoğraf sanatı aracılığıyla kamuoyuna aktarmayı amaçlıyor. Aynı zamanda eğitim çalışanlarını sanat alanında da desteklemeyi ve fotoğraf sanatçılarıyla bir araya getirmeyi hedefliyor.

Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışması, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) onayı ve iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Katılımcılar, en fazla 4 eserle başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 12 Ocak 2026 tarihine kadar çevrim içi olarak kabul edilecek. Sonuçlar ise 2 Şubat 2026 tarihinde açıklanacak.

Seçici kurul

Bu yılki yarışmanın seçici kurulunda TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, fotoğraf sanatçıları Fırat Yurdakul, Feyzullah Tunç, Hamit Yalçın, Mustafa Binol, Ragıp Sarı ve foto muhabir Elif Öztürk yer alacak.

Yarışma kategorileri ve ödüller

Yarışmada bu yıl;1’incilik, 2’ncilik, 3’üncülük ve ‘Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’nün yanı sıra, ‘Ailede Eğitim’ ve 2Mesleki Eğitim’ temalarında 2 yeni özel ödül daha takdim edilecek.

‘Ailede Eğitim’ Özel Ödülü, ailenin eğitim süreçlerindeki belirleyici rolüne dikkati çekmek amacıyla tasarlandı. Bu tema, bireyin karakter gelişiminden değerler eğitimine kadar birçok sürecin merkezinde yer alan ailenin, toplumsal yapının temel taşı olarak yeniden düşünülmesine katkı sunmayı hedefliyor. ‘Mesleki Eğitim’ Özel Ödülü ise mesleki eğitimin değerini ortaya çıkarmayı, bu alandaki emek, çaba ve üretimi fotoğraf sanatı aracılığıyla görünür kılmayı amaçlıyor.

Yarışmada 1’incilik ödülü 25 bin lira, 2’ncilik 20 bin lira, 3’üçnücülük ise 15 bin lira olarak belirlendi. ‘Mehmet Akif İnan’, ‘Ailede Eğitim’ ve ‘Mesleki Eğitim’ özel ödüllerinin her biri için 7 bin 500 lira, sergilemeye değer görülen eserler için ise 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Dereceye giren eserlerin sahipleri, ödüllerini tarihi daha sonra duyurulacak program kapsamında alacak. Fotoğraf yarışmasının detaylarına ise ‘www.egitimdenbirkare.org’ sitesinden ulaşılabilir.