Düzce’de kent genelinde düzenli olarak yeşil alanlarda bakım, budama ile düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Düzce Belediyesi, sorumluluğu altındaki ortak kullanım alanlarında mevsime uygun olarak bakım, budama ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan program kapsamında şehir merkezinin önemli güzergahlarından biri olan Bahçeşehir Bağlantı üzerindeki refüj kısmında ot biçme çalışması yapan ekipler, özellikle kavşak noktalarında trafik akışını engelleyecek şekilde uzayan otları kesti. Mevsim şartlarına uygun olarak yürütülen çalışmalar belirlenen program çerçevesinde ihtiyaç duyulan noktalarda sürdürülecek.