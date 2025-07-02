Sinop’un önemli doğal alanlarından biri olan Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı’nda, mevsimsel kuraklık ve buharlaşmanın etkisiyle göl suları büyük ölçüde çekildi. Suyun geri çekilmesiyle birlikte, yıllar içinde göl zeminine biriken plastik atıklar, cam şişeler ve diğer kirlilik unsurları gün yüzüne çıktı. Bu durum hem çevre kirliliğine neden oldu hem de bölgenin doğal güzelliğini olumsuz etkiledi.

Durumun tespiti üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler harekete geçti. Alanı titizlikle inceleyen ekipler, hem göl çevresinde hem de balçık yüzeyinde biriken çöpleri toplamak için temizlik çalışması başlattı. Gün boyu süren çalışma kapsamında, doğaya zarar veren çok sayıda atık malzeme bölgeden uzaklaştırıldı.

Yetkililer, Sarıkum’un hem biyolojik çeşitlilik açısından hem de ekolojik denge bakımından büyük öneme sahip olduğunu belirterek, vatandaşları bu tür doğal alanları kirletmemeleri konusunda uyardı. Açıklamada, "Doğal mirasımız olan Sarıkum’u korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Lütfen çöplerimizi doğaya bırakmayalım, bu güzellikleri gelecek nesillere de taşıyalım" denildi.

Sarıkum Tabiatı Koruma Alanı, sulak alanları, kuş türleri ve eşsiz bitki örtüsüyle yıl boyunca hem doğa tutkunlarının hem de bilim insanlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yapılan temizlik çalışmasıyla bölgenin doğal yapısının korunması yönünde önemli bir adım daha atılmış oldu.