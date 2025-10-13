Bitlis’in Tatvan, Güroymak ve Ahlat ilçeleri arasında yer alan ve "Yeryüzü Cenneti" olarak adlandırılan 2 bin 800 metre yükseklikteki Nemrut Dağı’nda zirve yürüyüşü yapıldı.

Nemrut Dağı’nın Tatvan yamacında tırmanış yapan doğaseverler, zirve yürüyüşü boyunca rüzgarın etkisiyle oldukça zorlu bir parkurdan geçtiler. Katılımcılardan Muazzez Piral, "Buraya gelmeden önce bu kadar güzel bir manzara ile karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Nemrut Krater Gölü’nü şu an kuş bakışı görüyoruz. Dünyanın ikinci ve Türkiye’nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, çok sayıda ödül almış bir yerdir" diye konuştu.