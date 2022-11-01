Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta yüksek kesimlere kar yağdı.

Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düştüğü Bayburt’ta yüksek kesimlere kar yağdı.

Kar yağışı Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü ve yaylalarında etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte arazi beyaz örtüye büründü. Sabah saatlerinde yaylaya çıkarılan hayvan sürüleri kar yağışı altında karınlarını doyurmaya çalıştı.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinin sabah saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.