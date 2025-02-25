Aydın’ın Söke ilçesindeki karina bölgesine giden jandarma ekipleri, yerli ve yabancı turistleri çevre koruma konusunda bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı personelince çevre denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu kapsamda eski Doğanbey Rum köyü karina bölgesine giden jandarma ekipleri, yerli ve yabancı turistlere, çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılamak amacıyla geri dönüşümün nasıl yapıldığı ve önemi, günlük kullanımda nelerin geri dönüşüm olabileceği, geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısı ve gelecek nesillerin daha bilinçli olması konularında bilgilendirme yapıldı. "Temiz İnsan, Temiz Doğa" mottosuyla yapılan çalışmalarda geri dönüşüm, katı atık yöntemi ve doğa sevgisine dikkat çekildi.