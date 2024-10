Türkiye’nin ilk ve tek patentli Anadolu propolisi üreticisinin üretim tesisi, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yerinde incelendi ve denetimden tam not aldı.

BEE’O’nun Ar-Ge merkezi özelliği taşıyan 10 bin 500 metrekarelik üretim tesisi, Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yerinde incelendi ve denetimden tam not aldı.

BEE’O ve BEE&YOU CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, FDA onayının önemine işaret ederek şunları söyledi:

“FDA onayı, ABD pazarına gıda, ilaç ve medikal cihaz gibi ürünler ihraç eden firmaların alması gereken çok kritik bir belge. Üstelik yaptırımları açısından oldukça sıkı ve titizlikle yürütülen bir kalite denetimi sonunda veriliyor. Bizler, yurt dışı markamız ile uluslararası pazarlarda Anadolu arı ürünlerinin konumunu güçlendirmede belirleyici bir kalite standardı olan FDA denetimini başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Gıda, takviye edici gıda, kozmetik ve tıbbi cihaz kapsamında ürünler üreten tesisimiz bu onayı alarak kalitesini bir kez daha tescillemiş oldu. Arı ürünleri alanında 45 yılı aşkın tecrübeye sahip ve 30’u aşkın gıda mühendisleri, kimya mühendisleri, biyologlar, kimyagerler, eczacılar, diyetisyenler ve farmakoloji uzmanlarından oluşan, arı gibi çalışkan bir ekip ile Türkiye ve Avrupa’nın en büyük propolis üretim tesisi konumuna yükseldik. Her geçen gün, Anadolu propolisini dünyaya tanıtma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Ödüllü ve patentli özütleme yöntemimiz ile Anadolu propolisini içerisindeki bileşenleri koruyarak ve zenginleştirerek tüketici ile buluşturuyoruz ve her anlamda izlenebilir bir politika benimsiyoruz. Ürünlerimizin Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da kalitesinin onaylanmış ve tam not almış olması ilerlediğimiz yolun doğruluğunu bir kez daha kanıtlamış oldu. Anadolu arı ürünlerini tüm dünyaya tanıtmaya ve bir dünya markası yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”