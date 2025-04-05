Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, evinde karşılaştığı Samsunspor’u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası çizgisi altı pas solundan serbest vuruş kazanan Samsunspor’da topun başına geçen Zeki Yavru, yerden çektiği şut barajın altından geçip kalecinin sağından ağlarla buluştu 1-1

56. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Emre Kılınç’ın yerden vuruşunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kurtardı.

62. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Samudio, önüne düşen topu altı pasa doğru havalandırdı. Burada bulunan Van de Streek’in kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

72. dakikada sağ kanattan Zeki Yavru’dan aldığı pasla topla buluşan Satka’nın ceza sahası yayına yakın noktadan sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

80. dakikada Yunus Emre’den pası alan Muja’nın, ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çktı.

84. dakikada sağ kanattan Kaluzinski’nin kullandığı serbest vuruşta kale alanı önünde kaleci Okan Kocuk topu elinden kaçırdı. Pozisyonu iyi takip eden Gaich önüne düşen topu düzgün vuruşla ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan

Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz (Bünyamin Balcı dk .67), Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural (Abdurrahim Dursun dk. 81), Soner Dikmen (Gaich dk. 64), Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek, Samudio (Djenepo dk. 63), Sam Larsson (Petrusenko dk. 81)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan, Hasan Yakup İlçin, Milosevic

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser (Yunus Emre Çift dk. 9) (Ntcham dk. 87), Carlo Holse, Emre Kılınç (Dimata dk. 83), Schindler (Tait dk. 46), Muja, Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Muhammet Özbaskıcı, Taha Tosun, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller: Soner Dikmen (dk. 45), Gaich (dk. 84) (Antalyaspor), Zeki Yavru (dk. 52) Samsunspor

Sarı kartlar: Samudio, Djenepo (Antalyaspor), Mouandilmadji (Samsunspor)