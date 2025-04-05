Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim öncelikli hedefimiz son dört bloktan uzaklaşmaktı ama artık ön bloğa yaklaştık. Bundan sonra kazanırsak çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Neden olmasın? Bu galibiyet bize yeni pencereler açacak, yeni hayaller oluşturacak" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın senaryosunun zor olduğunu ifade ederek, oyuncularının performansından memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Maçın özellikle ilk yarısında çok iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirten Belözoğlu, "İstek, arzu, saha içi doğru parselasyon, topa hakimiyetimiz iyiydi. İlk yarı için çok net kilitlediğimiz bir oyun vardı. Bir pas hatası dışında rakibe pozisyon vermedik. İç sahada oynadığımız en iyi 45 dakikalardan biriydi" dedi.

İkinci yarının başında rakibi yaptığı hamlelerle baskı altına alındıklarını kaydeden genç teknik adam, "Rakip, merkezdeki iki oyuncumuzu kenardakileri içeriye çekerek rahatsız etti, topa hakim oldu ve pozisyon bulup gol attı. Sonrasında biz bir hamle yaptık. Belki erken algılanabilir ama futbolda bunlar bilinmez. Maçı çok daha erken koparabilirdik ama rakip de oyuna ortak oldu hatta kazanabilecek bir noktaya geldi. Ancak işler bizim adımıza iyi gitti, Allah da yardım ediyor, çalışmamızın karşılığını alıyoruz" diye konuştu.

Oyuncularının yüksek enerjisinden övgüyle bahseden Emre Belözoğlu, "Çok iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Geldiğimiz günden beri bir gelişim var. Futbolu bilen herkesin bu gelişimi gördüğüne inanıyorum. Taraftarımıza, oyuncularıma, yöneticilerimize teşekkür ederim. En büyük pay oyuncularımın. Bugünkü galibiyet bizi çok önemli bir pozisyona taşıdı ama henüz işimiz bitmedi" ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin ligin alt sıralarından uzaklaşmak olduğunu hatırlatan Belözoğlu, "Geldiğimiz günden beri maç başı 1.5 puan hedefimiz vardı, şu an bu ortalamanın üstüne çıktık. Ben hiçbir maçı kaybetme üzerine planlamam. Elbette futbol sadece sizin planınızla değil, rakibin ve hakemin performansıyla da şekilleniyor. Büyük konuşmayı değil, çok çalışmayı seven bir yapıya sahibim" dedi.

Dış sahada da Galatasaray ve Fenerbahçe maçları hariç iyi oyunlar oynadıklarını vurgulayan kırmızı-beyazlıların teknik direktörü, "Oyuncular ne göstersem yapmaya çalıştılar. Bizim öncelikli hedefimiz son dört bloktan uzaklaşmaktı ama artık ön bloğa yaklaştık. Bundan sonra kazanırsak çok daha farklı şeyler konuşabiliriz. Neden olmasın? Bu hafta bizim için bir finalin de ötesindeydi. Bu galibiyet bize yeni pencereler açacak, yeni hayaller oluşturacak. Her maçı kazanmak ve ona göre plan yapmak istiyoruz. Bitmedi derken bunu kastediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.