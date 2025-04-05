Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Antalyaspor, Samsunspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Van de Streek’in ortası yerden sekti, topa kafasını uzatan Samudio’nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
24. dakikada Antalyaspor defansı çıkarken kaptırdığı topu önünde bulan Muja’nın, ceza sahasına sol taraftan girip vuruşunda kaleci Kenan Piric meşin yuvarlağı kurtarırken, defans da uzaklaştırdı.
26. dakikada sol kanattan Kaluzinski’nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Veysel Sarı’nın kafa vuruşunu defans oyuncusu Zeki Yavru çizgiden çevirdi, atağın devamında ceza sahası dışından Güray Vural’ın vuruşunda Sam Larsson dokunup meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR’a davet edilen hakem Ümit Öztürk ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
45. dakikada sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Samudio, pasını Güray Vural’a aktardı. Güray’ın ceza sahası içi sol tarafından ortasında altı pas içindeki Soner Dikmen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Hakemler: Ümit Öztürk, Süleyman Özay, Mehmet Kapluhan
Antalyaspor: Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Soner Dikmen, Kaluzinski, Erdal Rakip, Van de Streek, Samudio, Sam Larsson
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Gaich, Djenepo, Emrecan Uzunhan, Petrusenko, Hasan Yakup İlçin, Milosevic, Abdurrahim Dursun
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser (Yunus Emre Çift dk.9), Carlo Holse, Emre Kılınç, Schindler, Muja, Mouandilmadji
Yedekler: Halil Yeral, Nanu, Ntcham, Tait, Dimata, Muhammet Özbaskıcı, Taha Tosun, Ali Tarkan, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Soner Dikmen (dk. 45) (Antalyaspor)
Sarı kart: Mouandilmadji (Samsunspor)