Samsunspor Teknik Direktör Thomas Reis, Antalyaspor karşısında kendi hatalarıyla kaybettiklerini belirterek, "Kafamızı kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Samsunspor deplasmanda mücadele ettiği Antalyaspor’a 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Reis, "Geçen haftaya göre daha iyi bir performans sergilemek istedik ancak bu olmadı. Maç bizim adımıza zordu. Eksiklerimiz vardı, üstüne bir de erken sakatlık yaşadık. İlk yarı kötü oynadık. İkinci yarıya yaptığımız değişikliklerle iyi başladık, frikikten gol de bulduk. Ancak ne yazık ki kendi hatalarımızla maçı kaybettik" dedi.

Maç boyunca net pozisyonlara girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini ifade eden Thomas Reis, "Futbolda bu tür şeyler olabiliyor. 2-3 net şansımız vardı ama bunları gole çeviremedik. Önümüzde zor bir maç daha var. Sakatlarımız dönerse nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız" diye konuştu.

Takımda rehavet olup, olmadığına dair sorulan soruya ise Reis, "Kesinlikle rahatlama ya da rehavet olduğunu söyleyemem. En iyi kadroya sahip değiliz, kadro derinliğimiz dar. Sürekli aynı oyuncularla oynuyoruz ve bu durum doğal olarak yorgunluğa neden oluyor. Sezonun ikinci yarısının daha zor geçeceğini önceden söylemiştim. İlk kez üst üste iki maç kaybettik, bu bizi çok üzdü ama lig bitmedi. Kalan haftalarda daha çok istek ve arzu göstermeliyiz. Elbette ki kendi analizini yapacağız, kafamızı kaldırmamız gerekiyor" diye cevap verdi.