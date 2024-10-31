Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde öğrenci ve velilere uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verildi.

Eğitim çalışması Emirdağ Meslek Yükseokulu konferans salonunda gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin de katılım gösterdiği eğitim çalışmasında narkotik polisi ve Yeşilay görevlileri ile uyuşturucu ile mücadelede anneler başta olmak üzere ailelere düşen görevler hakkında bilgi verdi. Çok sayıda öğrenci ve annenin katıldığı eğitim çalışmasında çocukların uyuşturucudan uzak tutulması konusunda yapılması gerekenler anlatıldı.