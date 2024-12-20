DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu İlkokulunda, Yerli Malı Haftası öğrenci velisi tarafından hazırlanan buğday kavurgasıyla kutlandı.

Denizli’de Yerli Malı Haftası, öğrenci velisi tarafından hazırlanan farklı bir yiyecekle kutlandı. Merkezefendi Vali Recep Yazıcıoğlu ilkokulu 3/K öğrenci velisi Bayram Coşkun, yöresel bir atıştırmalığı çocuklarına ve arkadaşlarına tanıtmak için Yerli Malı Haftasına uygun bir çerez hazırladı. Buğday kavurgasını çocuklara tanıtan Coşkun, “Yerli Malı haftası kutlamasına bizim çocukluğumuzda okulumuza götürdüğümüz kavurga dediğimiz, buğdayın sac üzerinde kavrulduğu ve içine badem ceviz, leblebi şekeri ile karıştırılarak yenilen çerezi hazırladık. Üzerine yerli malı hakkında yazı hazırlayıp sınıfta dağıttık. Amacımız çocuklarımız yerli malını öğrensin, yerli ürünlerimizi öğrensin. Bizler bu yerli malları ile büyüdük, bu geleneksel ve yöresel ürünlerimizi yeni nesillerimizde tatsın, öğrensinler” dedi.

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu’nu da unutmayan Coşkun, “İnşallah gelecek nesillere örf ve adetlerimiziz yaşatılması adına bu tür çalışmalarımız artar. Bizler okulumuzun adında anlaşılacağı gibi rahmetli Denizli’nin efsane valisi ‘Vali Recep Yazıcıoğlu’ adını taşımaktayız. Çocuklarımıza Valimiz gibi devlet adamlığını aşılamak adına çalışmalarda yapmak istiyoruz. Tokat ilinde belediye başkanı seçilen oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nu da okulumuzda ağırlamak istiyoruz. İnşallah gelir ve öğrencilerimiz ile bir arya gelir. Bu değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak bizlerin en büyük görevi” diye konuştu.