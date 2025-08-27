Mersin’in Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarıyla önemli bir başarıya daha imza attı. Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu statüsünde eğitim veren lise, bu yıl da çok sayıda öğrencisini Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleştirdi.

Öğrencilerden Geniş Yelpazede Başarı

Okulun açıkladığı “Gurur Tablosu”na göre öğrenciler, sağlık bilimlerinden mühendisliğe, hukuk fakültesinden sosyal bilimlere kadar pek çok farklı alanda başarı gösterdi.

20 öğrenci Tıp Fakültesi’ne,

12 öğrenci Mühendislik ve Mimarlık fakültelerine,

4 öğrenci Hukuk Fakültesi’ne,

3 öğrenci Diş Hekimliği’ne,

1 öğrenci Eczacılık’a,

3 öğrenci Eğitim ve Fen-Edebiyat fakültelerine,

3 öğrenci İktisat ve İşletme bölümlerine,

5 öğrenci Uluslararası İlişkiler’e,

1 öğrenci Veterinerlik’e,

1 öğrenci Psikoloji’ye,

2 öğrenci Hemşirelik’e,

1 öğrenci Sanat ve Sosyal Bilimler’e,

1 öğrenci Yönetim Bilişim’e,

1 öğrenci Gastronomi bölümüne yerleşti.

Bu dağılım, okulun öğrencilerine hem sayısal hem de sözel alanlarda güçlü bir akademik altyapı sunduğunu gösteriyor.

Müdür Bayram Akduman’dan Teşekkür Mesajı

Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Akduman, sonuçların açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi:

“Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. ‘Allah işini güzel yapanı sever’ düsturuyla hareket edip bu başarıda emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı, sadece öğrencilerimizin değil, aynı zamanda onlara yol gösteren öğretmenlerimizin ve onları her daim destekleyen ailelerinin ortak emeğinin bir ürünüdür.”

Akademik Başarıya Katkı Sağlayan Projeler

Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu olarak faaliyet gösteren Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, yalnızca sınav başarısına odaklanmıyor. Öğrencilerini hem akademik anlamda hem de sosyal, kültürel ve ahlaki yönden geliştirmeyi hedefleyen okul; proje tabanlı eğitim anlayışı, sosyal sorumluluk faaliyetleri ve ulusal-uluslararası yarışmalarda elde ettiği derecelerle de adından söz ettiriyor.

Okul yönetimi, elde edilen bu başarıların gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini, öğrencilerin yalnızca üniversiteye değil, hayata da donanımlı bireyler olarak hazırlanacaklarını vurguluyor.

“İrfanlı Nesiller” Yetiştirme Hedefi

Okulun vizyonunu özetleyen “İrfanlı Nesiller” sloganı, hem akademik başarıyı hem de değerler eğitimini bir arada sunmayı amaçlıyor. Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerini sadece sınavlara değil; aynı zamanda topluma faydalı, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmeyi sürdürüyor.