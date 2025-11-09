Aydın’ın Yenipazar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Yenipazar Merkez Ortaokulu’nda öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Trafik kurallarına uyma bilincini artırmak amacıyla düzenlenen eğitimde, öğrencilere trafikte yaya güvenliği, okul geçitlerinin doğru kullanımı, emniyet kemerinin önemi ve temel trafik işaretlerinin anlamı anlatıldı. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerin sorularına da yanıt verildi. Ekipler, geleceğin sürücüleri olacak çocuklarda trafik farkındalığını küçük yaşta oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, bu tür bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini ifade etti.