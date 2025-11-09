Antalya’nın Serik ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin açık alanda yaptığı düğün, çıkan kavga nedeniyle adeta savaş alanına döndü. Sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Aydınpark’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin düğünü sırasında parkın dışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, düğün alanına sıçrayarak kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine sandalye ve masalarla saldırırken, düğünde panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavgaya karışan tarafları ayırarak olaya karıştığı belirlenen kişileri gözaltına aldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. Olay anına ait görüntülerde, kavga eden kişilerin birbirlerine sandalye fırlattıkları ve düğün alanında büyük bir kargaşa yaşandığı görülüyor.