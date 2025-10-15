Aydın’ın Yenipazar ilçesinde alt yapıdan parklara, yol düzenlemelerinden sosyal tesislere kadar birçok noktada eş zamanlı çalışmalar sürerken, Belediye Başkanı Malik Ercan, "Her şey Yenipazar için" dedi.

Yenipazar Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde eş zamanlı olarak yürüttüğü alt yapı, yol, park ve sosyal tesis çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Malik Ercan, "Her şey Yenipazar için" diyerek çalışmaların kent genelinde planlı bir şekilde sürdüğünü vurguladı. Bu kapsamda Yeni Mahalle Yasemin Sokak’ta ASKİ ekipleri tarafından tamamlanan kanalizasyon alt yapı çalışmalarının ardından, belediye ekipleri parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Yeni taşlarla birlikte yolun daha geniş ve kullanışlı hale gelmesi hedefleniyor. Donduran Mahallesi’nde yol ve kaldırım tamiratları sürerken, Doğu Mahallesi Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu yanındaki parkta ot biçimi ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Hükümet Mahallesi’nde cemiyet alanının yanındaki parkta parke taşı döşemesi ve çevre düzenleme çalışmaları yürütülürken, Çarşı Mahallesi Villalar Bölgesi’nde halı saha ve sosyal tesis inşaatının da aralıksız sürdüğü ifade edildi.

Başkan Malik Ercan, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha konforlu, düzenli ve yaşanabilir bir Yenipazar’da yaşamaları için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Her şey Yenipazar için çalışıyoruz" dedi.