Garanti BBVA, başarıyla tamamlanan 700 milyon dolarlık yeni işlemle sermaye benzeri tahvil ihracı toplam tutarını iki yılda 2,45 milyar dolara ulaştırdı ve son yılların en yüksek Tier 2 ihraçlarından birini gerçekleştiren banka oldu.

Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki başarılı performansını 700 milyon dolar tutarındaki yeni sermaye benzeri (Basel III uyumlu) tahvil (Tier 2) ihracıyla sürdürdü. Yapışan açıklamaya göre banka, Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolar olmak üzere son iki yılda gerçekleştirdiği dört işlemle toplam 2,45 milyar dolar tutarında Tier 2 ihraç büyüklüğüne ulaştı. Bu güçlü performansla banka, son yıllarda Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan bankalardan biri konumuna geldi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Son iki yılda dört Tier 2 ihracını art arda ve başarıyla tamamlamamız, yalnızca sağlam sermaye yapımızın değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güvenin açık bir göstergesi. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut bir sonucu. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye, yatırımcılarla uzun vadeli ve şeffaf ilişkiler kurma ilkemiz doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik bir şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Güçlü bilanço ve kalıcı yatırımcı güveni

Açıklamaya göre, Garanti BBVA’nın son iki yılda başarıyla tamamladığı üç adet Tier 2 işleminin ardından 15 Ekim’de sonuçlanan 700 milyon dolarlık ihracına karşılık 1,8 milyar dolar düzeyinde gelen güçlü taleple sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye planlamasını ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarısını gösterdi. İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli, 10,5 yıl vadeli 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı yüzde 7,625 olarak belirlendi.