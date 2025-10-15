Muğla’nın Menteşe ilçesi Adliye Kavşağı’nda sabah saatlerinde zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 48 NF 890 plakalı otomobil, 48 ANE 695 plakalı şehir içi otobüsü ve Bodrum’a giden 48 HO 9050 plakalı yolcu otobüsü kazaya karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri kavşakta güvenliği sağlarken, yolcular otobüslerden indirildi ve güvenli bir alana yönlendirildi. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından trafik akışı kısa sürede normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.