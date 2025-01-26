Hatay’ın İskenderun ilçesinde yediği yemeği sokak köpeğiyle paylaşan Ayşe Aslan’ın görüntüsü yürekleri ısıttı.

İskenderun kent merkezinde Ayşe Aslan’ın yanına yemek yediği esnada sokak köpeği yaklaştı. Sokak köpeğine tepki göstermeyen kadın, yediği yemeği köpekle paylaştı. Kadının yürek ısıtan o anları sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı oldu. Yaptığı davranışla yürekleri ısıtan kadın, takdir topladı.

"Sürekli beslediğim için çikolata, bisküvi ve simidi çok sever”

Köpekle yemeğini paylaşan 41 yaşındaki Ayşe Aslan, sokak hayvanlarını sıklıkla beslediğini belirterek, "7 yıllık sokakta beslediğim köpek kendisi. Sürekli beslediğim için çikolata, bisküvi ve simidi çok sever aldım beraber oturup karnımızı doyurduk. Normalde sokak köpeği, 7 yıldan beri bakıyorum. İşten çıkmıştım akşamüzeri karnım acıkmıştı, mağaza önünde oturup yemek yiyordum. Benim ayrıca sokakta beslediğim 150’den fazla kedim var. Sokakta beslediğim köpekler beni yalnız bırakmıyorlar. Hayvanlar huzur veriyor ve sürekli yediklerimi onlarla paylaşıyorum” dedi.