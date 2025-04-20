Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kocaeli Kent Konseyi tarafından STK’lara yönelik hazırlanan YEDEP’te 75 proje hibe desteği almaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen, Kocaeli Kent Konseyi tarafından yürütülen Yerel Destek Programı’nda (YEDEP) 2025 yılı proje başvuru sonuçları açıklandı. Başvurusu alınan 171 sivil toplum kuruluşundan 75’i hibe desteği almaya hak kazandı.

75 PROJE HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğiyle yürütülen Yerel Destek Programı’nda (YEDEP) 2025 yılı için desteklenecek projeler belli oldu. Yerelde kentlilik bilincini artırmak, toplumsal uyumu güçlendirmek, sosyal sorumluluk anlayışını yaygınlaştırmak ve katılımcı bir toplum yapısı oluşturmak amacıyla Kocaeli genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) yönelik uygulanan programda bu yıl 75 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

171 PROJE DETAYLI İNCELENDİ

YEDEP 2025 yılı proje teklif çağrısı, Kocaeli genelindeki STK’lardan büyük ilgi gördü. Program kapsamında iki farklı kategoride (küçük ölçekli ve büyük ölçekli) yapılan başvurular sonucunda toplam 171 proje değerlendirildi. Bu projelerden 138’i küçük ölçekli, 33’ü büyük ölçekli olarak sunuldu. Başvurusu alınan 171 projenin ayrıntılı değerlendirmeleri neticesinde birinci alandan 68 proje ve ikinci alanda 7 proje olmak üzere toplam 75 proje hibe desteği almaya hak kazandı. Program ana tema ve alt önceliklerine göre değerlendirilerek uygun bulunan projelere nakdi destek sağlayacak. Bu destekle yerel sorunlara duyarlı, toplumsal fayda sağlayan ve gönüllülüğü esas alan projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

YEREL DEĞERLER ÖN PLANDA

YEDEP 2025 özellikle yerel değerlerin korunması, sivil katılımın teşviki, sosyal sorumluluk bilincinin artırılması ve toplumsal kapsayıcılığın sağlanması temaları etrafında şekillendi. Bu doğrultuda desteklenen projelerin tamamı, Kocaeli halkının yaşam kalitesini artırmayı, dezavantajlı gruplara destek olmayı ve yerel demokrasiyi güçlendirmeyi hedefliyor. YEDEP kapsamında desteklenecek projeler; kentlilik bilinci, katılımcılık, gönüllülük sosyal sorumluluk, yerel değerleri korunması ve toplumsal fayda doğrultusunda çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çevre ve çevre, kültürel miras, gönüllülük, afetlere hazırlık, eğitim, sosyal dayanışma ve dezavantajlı grupların güçlendirilmesi gibi başlıklarda faaliyet gösterecek.

PROJELER 3 İLE 8 AY ARASINDA SÜRECEK

“STK’ların Güçlendirilmesi Projesi” başlığı altında yürütülen program, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi iş birliğinde gerçekleştiriliyor. Desteklenecek projeler, içeriğine göre 3 ila 6 ay arasında sürecek. Bu kapsamda destek alan projelerin uygulanma sürecinde izleme, rehberlik ve kapasite geliştirme faaliyetleri de yürütülecek.

SİVİL KATILIM VE YEREL ÇÖZÜM KAPASİTESİ GÜÇLENİYOR

YEDEP ile yalnızca projelere mali destek değil, aynı zamanda yerelde sivil kapasitenin geliştirilmesine ve toplumsal dayanışmanın artırılmasına da katkı sağlanıyor. YEDEP, Kocaeli’nde sadece projeleri desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda şehrin sosyal dokusunu güçlendiren, gönüllülüğü özendiren, yerel katılımı artıran bir model de sunuyor. Projeler tamamlandığında sivil katılım mekanizmalarının güçlendirilmesi, belediyeler ve sivil alanın birlikte çözüm üretme becerisinin artması, kentlilik bilincinin yaygınlaştırılması, sosyal sorumluluk anlayışının gelişmesi ve toplumsal uyumun güçlenmesi gibi çok yönlü faydalar elde edilmesi hedefleniyor.

SÖZLEŞME SÜRECİ BAŞLIYOR

Destek almaya hak kazanan STK’lara sözleşme süreci ile ilgili detaylar kısa mesaj yoluyla bildirilecek ve ardından hak kazanan sivil toplum kuruluşları ile belirlenen tarihlerde sözleşme imzalanacak.