Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Mersin İl Müdürü Alparslan Yenitürk, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök’ü makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, afetlere hazırlık ve müdahale süreçlerinin daha etkin hale getirilmesine yönelik önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Görüşmede, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), ilçe afet müdahale planları ve İlçe AFAD merkezlerinin işleyişi ele alınarak, mevcut kapasitenin geliştirilmesine yönelik çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda ayrıca İlçe Afet Müdahale Rehberi’nin hazırlanması, İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’na TAMP eğitimi verilmesi ve planların uygulanabilirliğini artırmak amacıyla İlçe AFAD Merkezi’nde masa başı tatbikatlarının gerçekleştirilmesi konuları görüşüldü.

Ziyaretin sonunda, afetlere karşı daha güçlü ve hazırlıklı bir Yenişehir için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemi vurgulandı. İl Müdürü Alparslan Yenitürk, günün anısına Kaymakam Nevzat Şengök’e Afet ve Acil Durum Çantası takdim etti.