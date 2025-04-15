Manisa’nın Yunusemre ilçesinde hakkında 3 farklı suçtan kesinleşmiş 25 yıl 7 ay 16 gün hapis cezası bulunan ve 1 yıldır aranan 23 yaşındaki şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Adli işlemleri tamamlanan şahıs cezaevine teslim edildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 14 Nisan’da yapılan çalışma ile ’Gece vakti silahla birden fazla kişi tarafından yağma’, ’Konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ’Hırsızlık’ suçlarından 1 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 25 yıl 7 ay 16 gün hapis cezası bulunan M.F.Ö. (23/E) isimli şahıs yakalandı. M.F.Ö., adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manisa T-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.