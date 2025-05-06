Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirme hedefiyle başlattığı ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesi birinci yılını tamamladı. Projeyle 36 bini aşkın öğrenciye ulaşılırken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyetlerini sürdüren Vodafone Vakfı, genç nesilleri dijital geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Vakıf, geçen yıl Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ dijital eğitim projesiyle, 12 ilde 58 farklı lokasyonda 183 gönüllü öğretmenin katkısıyla 36 bini aşkın öğrenciye ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerine yapay zekâ eğitimlerinin verildiği projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Projenin yeni döneminde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesinin yeni dönem hedefleri, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şunları söyledi: "Yapay zekâ, geleceğin dijital teknolojileri arasında kritik rol oynayacak. Global Vodafone Vakfı’nın hazırladığı ‘Eğitim Alanında Yapay Zekânın Artan Rolü’ raporuna göre, ülkemizde okullarda yapay zekâ kullanımı söz konusu olduğunda, öğrencilerin yüzde 27’si geri kaldığını hissediyor. Geçen yıl Habitat Derneği işbirliğiyle başlattığımız ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesiyle amacımız, genç nesillerin teknolojik bakımdan donanımlı olmalarını sağlamak, günümüzde her alanda gördüğümüz yapay zekâ teknolojisini öğrenip kullanarak üretici fikirlerini yeni teknolojilerle birleştirmelerini mümkün kılmak. 12 ilde yürüttüğümüz projenin ilk yılında hedefimizin de üzerine çıkarak toplam 36 bini aşkın öğrenciye ulaştık. Yaptığımız sosyal etki analizinde gördük ki, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 5,34 TL değerinde sosyal geri dönüş sağladı. Proje kapsamında, gençlere global bir hackathon’a katılım imkânı da sunduk.. Yeni dönemde hedefimiz 55 bin öğrenciye ulaşmak. Süregelen çalışmalarımızın yanında yeni bir oluşuma da imza atacağız. Yapay Zekâ Startup Studio ile lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatacağız. Vakıf olarak, genç nesillerin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz."

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, Gençleri geleceğin diliyle, üreten yapay zeka ile buluşturuyoruz. Vodafone Vakfı ile beraber hayata geçirdiğimiz Yapay Zeka Yıldızları projesiyle, ortaokul ve lise öğrencilerini yapay zekayla buluştururken tüketen değil, üreten bireyler olarak yetişmelerini destekliyoruz. Yapay zekâ, makine öğrenimi, sanal gerçeklik ve dijital denge gibi alanlarda gençleri bilinçlendiriyor; dijital dönüşüm yolculuklarında onlara eşlik ediyoruz. Türkiye’nin dört bir yanındaki teknoloji sınıflarında, köy okullarında ve gezici eğitim çadırlarında çocukların ve gençlerin potansiyelini yapay zekayı kullanarak birlikte ortaya çıkarıyoruz. Geçtiğimiz dönemde Romanya’da dalgalandırdığımız bayrağımızı bu yıl da yapacağımız hackathon yoluyla uluslararası arenalarda temsil etmeye çalışacağız. Aynı zamanda bu yıl gezici aracımızın il sayısını 12’den 15’e çıkararak kırsal alanda daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Son olarak Yapay Zeka Startup Studio ile liseli genç girişimcilerin hayallerine ortak olacak, yerel ve global yarışmalarda onların yanında yer alacağız. "Üreten yapay zeka" yaklaşımıyla yalnızca bilgi aktarmakla kalmayacak; gençlerin üretmesini, denemesini ve fark oluşturmasını destekleyeceğiz. Bu yolculukta başta Vodafone Vakfı olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz, birlikte üretecek birlikte güçleneceğiz.

Öğrenciler yapay zekâyla tanışıyor

Yapılan açıklamaya göre, ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ projesi kapsamında, 11-14 yaş arası ortaokul ve 14-18 yaş arası lise öğrencilerinin yapay zekâ ile buluşması sağlanıyor. Öğrenciler, yapay zekâ konusunda çeşitli araçlarla içerik üretebiliyor, yapay zekâyı kapsamlı bir şekilde öğreniyor ve kendi projelerini geliştirebiliyor. Aynı zamanda, global içerik ve etkinliklerle de gençler için farklı gelişim alanları sunuluyor. Projeye katılan 744 öğrenciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, ilk yılda öğrencilerin yüzde 85’i yapay zekânın ne olduğunu tanımlayabilmeye başladı; yüzde 60,5’i tarif komutlarını nasıl yazacağını öğrendi; yüzde 79,5’i eğitimi çok yararlı ve öğretici buldu; yüzde 64,2’si ise öğrendiklerini hemen kullanmaya başladı.

Kırsalda yapay zekâ eğitimleri

Projenin yeni döneminde de yüz yüze, online ve web sitesi bazlı eğitimler devam edecek. Yeni dönemde 55 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Ayrıca, eğitmen ve gönüllü sayısı da artacak. Gezici Teknoloji Çadırı ile 15 ilde kırsal ilçelerdeki liseler ve köylerdeki okullarda bilim, teknoloji ve yapay zekâ odaklı eğitim aktiviteleri düzenlenecek. Köy Teknoloji Ağı ile 45 lokasyonda bulunan teknoloji sınıflarında eğitim ve etkinliklerin yürütülmesi sağlanacak. Konteyner Teknoloji Sınıfları ile 4 ilde kodlama ve yapay zekâ eğitimleri verilecek. Toplumsal fayda, sürdürülebilirlik ve teknolojiyle iyilik temalarında hackathon düzenlenecek.

İnkübasyon programı başlatılacak

Proje kapsamında yeni bir program da hayata geçirilecek. Yapay Zekâ Startup Studio adı altında, lise öğrencilerinin yapay zekâ odaklı fikirlerinin girişime dönüşmesini sağlayacak bir inkübasyon programı başlatılacak. Toplam 3 ay sürecek programda, 20 girişim eğitim programı, 10 girişim hızlandırıcı program ve 5 girişim demo günü düzenlenecek. Eğitim programları fiziksel ve online olmak üzere hibrit modelde gerçekleştirilecek. Eğitim programı, yapay zekâ odaklı fikir geliştirme, teknik beceriler, yalın kanvas ve ürün geliştirme süreçlerini kapsayacak. Hızlandırıcı programın ön şartı, tüm eğitim programlarının başarıyla tamamlanması olacak. Ardından, hızlandırıcı programda yatırım, finans ve destekler gibi konular başta olmak üzere girişimcilik süreçlerini inşa eden eğitim-mentorluk alınacak. Demo gününün ön şartı, hızlandırıcı programın başarıyla tamamlanması olacak. Jüri karşısında fikirler yarışacak ve tüm takımlara çeşitli ödüller verilecek. Yarışmayı dereceyle bitiren girişim adayları, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından her yıl Cenevre’de yapılan AI for Good etkinliğine katılacak. Proje kapsamında yarışmayı tamamlayan 20 girişimin de UNICEF tarafından gerçekleştirilecek Generation Unlimited ve GN tarafından gerçekleştirilecek Entrepreneurship World Cup global yarışmalarına doğrudan başvuru hakkı olacak.