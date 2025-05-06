Bahar ayları en çok astım hastalarını etkiliyor. Polen yoğunluğu, hava değişimleri ve çevresel tetikleyiciler nedeniyle astım hastalarının daha dikkatli olması gerekiyor. Astım hastalarının yaşam kalitesini koruyabilmesi için doktor takibi ve ilaç kullanımını özellikle ihmal etmemesi önem taşıyor. Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Güler Göğüş, astım hakkında uyarılarda bulundu.

Medicana Kadıköy Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş, özellikle nisan ve mayıs aylarında yoğun olarak görülen polenlerin, açık havada geçirilen sürenin artmasıyla birlikte daha fazla temas riski oluşturduğunu belirterek, "Ağaç, çimen ve ot polenleri bahar aylarında en yoğun

seviyelerine ulaşır. Astım hastalarının bu dönemde dışarı çıkarken gözlük ve maske kullanması, eve

geldiklerinde kıyafetlerini değiştirmesi ve mümkünse duş alması önerilir. Ayrıca sabah saatleri, polen yoğunluğunun en yüksek olduğu zaman dilimi olduğu için dışarı çıkış saatleri de buna göre

planlanmalıdır" dedi.

Ev ortamında da önlem alınabilir

Ev ortamında da alınacak bazı basit önlemlerle astım etkilerinin azaltılabileceğini belirten

Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Toz tutan halılar, perdeler, peluş oyuncaklar ve evcil hayvan tüyleri de

tetikleyici olabilir. Haftalık temizlik düzeni, nem oranının kontrolü ve hava filtreleme sistemleri astım kontrolü açısından önemlidir" diye konuştu.

Farkındalık erken tanı ve tedavi için bir fırsat

Astımla barışık bir yaşam mümkün: Kişiye özel tedavi ve yaşam düzenlemeleri büyük rol oynuyor.Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Güler Göğüş, astım hastalarının yaşam kalitesini koruyabilmesi için

doktor takibi ve ilaç kullanımının aksatılmaması gerektiğini ifade etti. "Astım tedavisi kişiye özeldir.

Düzenli solunum testleri ile hastalığın seyri izlenmeli, semptomlar artarsa tedavi

yeniden değerlendirilmelidir. Maalesef birçok hasta kendini iyi hissettiğinde ilaçlarını bırakıyor. Bu da atak riskini artırıyor" dedi.

300 milyon astım hastası var

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya genelinde 300 milyondan fazla insan astım ile yaşarken, Türkiye’de yaklaşık 4 milyon kişinin bu hastalıkla mücadele ettiği tahmin ediliyor. Uzm. Dr. Güler Göğüş, "Astım hastaları doğru bilgi ve bilinçle atakları önleyebilir ve sağlıklı bir yaşam sürebilir. Bu özel gün, hem hastalar hem de yakınları için bilinçlenme adına önemli bir fırsat" diyerek açıklamasını tamamladı.