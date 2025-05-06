Kepez Belediyesi, çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin yanında. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, günde 3 binden fazla glutensiz ürünün hijyenik şartlarda üretildiğini belirterek, "Halk sağlığına verdiğimiz önemin bir göstergesi olan glutensiz ekmek üretim tesisimiz alanında örnek bir tesis olarak faaliyet gösteriyor" dedi.

Antalya’nın Kepez Belediyesi iştiraki olan Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Fırın İktisadi İşletmesi, çölyak hastaları ile sağlıklı beslenmek isteyenlere yönelik olarak günde 3 binden fazla glütensiz ürünü tüketime sunuyor. Halk sağlığına büyük önem verdiklerini belirten Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Glutensiz ekmek üretim tesisimiz, alanında örnek bir tesis olarak faaliyet gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan tüm izinlerle en ileri teknolojiye sahip elektronik makinelerle gıda güvenliği standartlarına tam uyumlu şekilde üretim yapıyoruz. Tesisimizde hijyen kurallarına titizlikle uyulurken, gıda mühendislerinin denetiminde üretim gerçekleştiriliyor" dedi.

Toplumun her kesimine dokunan sosyal belediyecilik

Kepez Vakfı ekmek üretim tesislerinin sadece çölyak hastalarının değil, sağlıklı beslenmek isteyen vatandaşların da ihtiyaçlarını karşıladığı ve toplumun her kesimlerine dokunan bir sosyal belediyecilik hizmeti olduğunu söyleyen Başkan Kocagöz, "Hep birlikte daha sağlıklı ve mutlu bir Kepez için çalışmaya devam edeceğiz. Kepez Kalkınma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ekmek fabrikası ile hem üretiyor hem de yapılan karla ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatıyoruz. Kar için değil, sosyal yardımlaşmayı öne çıkaran bir anlayışla öğrencilere burs veriyoruz" diye konuştu.

Örnek bir sosyal belediyecilik yatırımı olan Kepez Vakfı Ekmek Fabrikası, üretim çeşitliliği ile dikkati çekiyor. Önce insan sağlığı ilkesiyle üretim yaparak ilçe sakinlerinin uygun fiyatlı, lezzetli ve sağlıklı ekmek ihtiyacını karşılıyor.

Her damak zevkine uygun ekmek var

Kepez Ekmek’in üretim hattında her damak zevkine uygun ekmek imal ediliyor. Üretim hattından tatlı-tuzlu kuru pasta, un kurabiyesi, sade, kepekli ve susamlı galeta, ay çekirdekli burgulu galeta, yaprak galeta, misket kuru pasta, pastane bezesi ile özel yapım yaş pasta, ekler, çikolata topu, triliçe, tramisu, supangile, sütlaç, ıslak kek gibi sütlü ve şerbetli tattılar da vatandaşların beğenisine sunuluyor. Kepez Ekmek Fabrikası’nda pişen simit, poğaça ve açma çeşitleri de vatandaşların kahvaltılık talebini karşılıyor. Kepez Ekmek Fabrikası’nda günde 45 bin normal ekmek, 3 bin 350 adet çeşitli ekmekler, 2 bin 300 adet simit-boğaca ve 20 bin 500 adet roll ekmek üretiliyor.

Kepez’de Çölyak hastaları için Glutensiz üretim

Kepez Belediyesi, normal ekmek yiyemeyen çölyak hastalarını da unutmadı. Kepez Vakfı Ekmek Fabrikası’nda günde ortalama bin 100 adet glutensiz ekmekle birlikte çeşitli gramajlarda glutensiz sandviç ekmeği, tost ekmeği, gobit ekmeği, yarım ekmek, susamlı ekmek, tahıllı ekmek, köy ekmeği, baton ekmek, tatlı-tuzlu kuru pasta, kurabiye, muffin kek, simit, poğaça ve açma üretimi yapılıyor. Kepez Vakfı Fabrikası’nın örnek bir sosyal belediyecilik hizmeti olan glutensiz üretim hizmeti, sadece Kepez’le sınırlı kalmayıp, Antalya’nın dört bir yanına ve Türkiye’nin 20’ye yakın iline ulaşarak geniş bir kitleye hizmet veriyor.