Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınla mücadelede tarihin en büyük hava filosunun bakım merkezini ziyaret etti. 40 dakika olan yangınlara ilk müdahale süresini 11 dakikaya kadar düşürdüklerini belirten Bakan Yumaklı, bu yıl bu süreyi bir dakika daha geriye çekmeyi hedeflediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nda orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçlarının bakım çalışmalarını inceledi.

Bakan Yumaklı ziyaret sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yangınla mücadelede tarihimizin en büyük hava filosunun bakım merkezini ziyaret ederek, uçak ve helikopterlerimizin bakım süreçlerini yerinde gördük. Orman yangınlarına karşı teknik altyapımızı her geçen yıl güçlendiriyoruz" mesajı verdi.

2002 yılında; 73 ton olan havadan su atma kapasitesinin rezerv güçler dahil 27 uçak ve 105 helikopterle, 6 kat artışla toplam 438 tona çıkardıklarını duyuran Bakan Yumaklı, "40 dakika olan yangınlara ilk müdahale süresini 11 dakikaya kadar düşürdük. İnşallah bu zamanı 2025 yılında 10 dakikaya düşürmeyi hedefliyoruz. 25 bin orman kahramanımız, 130 bin gönüllümüz ve tüm vatandaşlarımızın desteğiyle #YeşilVatan'ımızı korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.