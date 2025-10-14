Antalya’nın Manavgat ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangını, 3 buçuk ay önce annesini kanserden kaybeden ev sahibinin oğlunun çıkardığı iddia edildi.

Yukarı Işıklar Mahallesi’nde tek katlı bir evde yangın çıktığı ve içeride engelli bir vatandaşın bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak evin içindeki tüm eşyalar kül olurken, yapı kullanılamaz hale geldi. Yanan evden yalnızca bir tekerlekli sandalye ile kafes içindeki iki muhabbet kuşu kurtarıldı.

Yangının çıkış nedenini araştıran ekipler, olay sırasında evde yalnızca ev sahibinin oğlunun bulunduğunu belirledi.

Ev sahibi Cengiz Ü., itfaiye ve jandarma ekiplerine yaptığı açıklamada, yangını çıkardığı öne sürülen kişinin kısa süre önce annesini kaybeden oğlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum annesinin ölümünden sonra bunalıma girdi. Geçtiğimiz günlerde annesine ait tüm fotoğraf ve video albümlerini yaktı. Kısacası geçmişimizi yaktı. Ne yaptıysam çare bulamadım. Şimdi de annesinin hatıralarını yok etmek için evimizi yaktı. Oğlumun tedavi görmesi için herkesin yardımını istiyorum."

Cengiz Ü., yangını çıkardığını iddia ettiği oğlu, olaydan kısa süre sonra köy mezarlığı önündeki bir şadırvanda otururken jandarma ekipleri tarafından alınıp karakola götürüldü.